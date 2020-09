Diano San Pietro, serre salvate dalle fiamme dai vigili del fuoco

Diano San Pietro. Alcune serre sono state salvate dalle fiamme grazie al provvidenziale intervento dei vigili del fuoco.

E successo verso le 15.30 nella zona di via Luigia Saguato, dove un incendio di sterpaglie sviluppatosi poco prima per cause da accertare, rischiava di coinvolgere anche i fabbricati destinati alla coltivazione indoor.

Fortunatamente i pompieri, accorsi con due squadre dal Comando provinciale di Imperia, hanno circoscritto il rogo per poi tenerlo sotto controllo fino al suo spegnimento.