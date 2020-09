Diano Marina, si sente male in strada: morto un uomo

Diano Marina. Un uomo di 51 anni, F.O., titolare di un’officina meccanico in via Ruffini, è morto stroncato da un infarto in strada. E’ successo nel pomeriggio. A lanciare l’allarme è stato un cliente dell’uomo, che lo ha trovato riverso a terra e chiamato i soccorsi.

Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, allertato anche l’elisoccorso Grifo. Per il cinquantenne, però, non c’è stato nulla da fare. Lascia moglie e tre figli.