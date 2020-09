Diano Marina. C’è anche l’elicottero Grifo del 118 in volo, per soccorrere un 83enne, ferito dopo un incidente stradale.

Secondo una prima ricostruzione, in sella alla sua bicicletta, l’uomo, stava percorrendo verso le 11 via Santa Caterina da Siena quando, per cause da accertare, si è schiantato contro un furgone.

Le sue condizioni sembrerebbero gravi, tanto da aver fatto allertare l’elisoccorso di stanza ad Albenga. Oltre quest’ultimo, sul posto intervengono anche gli equipaggi di ambulanza ed automedica, coordinati dalla centrale 118 di Bussana a Sanremo. Presenti anche le forze dell’ordine.