Diano Marina ricorda Giorgio Langella in occasione del 14° anniversario della morte

Diano Marina. Oggi ricorre il 14° anniversario della morte del CMCS Giorgio Langella caduto in Afghanistan.

Non potendo effettuare una vera e propria commemorazione in ottemperanza alle regole anti Covid-19, la mamma Giuliana e gli amici hanno voluto comunque ricordarlo a Diano Marina deponendo una corona al cimitero e una al monumento ai caduti in missioni.