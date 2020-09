Diano Marina, polizia locale salva gattino incastrato nel motore di un’auto

Diano Marina. Gli agenti della polizia locale hanno salvato un gattino che si era nascosto nel cofano di un’auto in sosta e rischiava di morire se non fosse stato estratto in tempo.

Ad accorgersi del micio sono stati i bimbi che, all’uscita della scuola elementare Villa Scarsella, hanno sentito dei lamenti provenire dal cofano.

Gli alunni hanno chiamato gli agenti, impegnati nel servizio di controllo per il rispetto delle norme anti Covid-19. I poliziotti sono riusciti ad aprire il cofano e liberare il gattino. Al contempo hanno avvisato la proprietaria dell’auto, che giunta sul posto ha deciso di adottare il micio.