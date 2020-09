Diano Marina. Un atleta tesserato per una società che utilizza il “PalaCanepa” di Diano Marina per gli allenamenti è stato rilevato positivo al Covid -19. Per precauzione il Palazzetto dello Sport della Città degli aranci è stato, dunque, chiuso.

La consigliera delegata allo Sport Veronica Brunazzi precisa: «A breve a cura del Comune sarà effettuata la sanificazione e solo allora il Palasport potrà essere riaperto».

Il Dipartimento di Igiene dell’Asl 1 Imperiese ha disposto per quanti hanno frequentato la palestra nelle ultime 48 ore la quarantena in autosorveglianza con monitoraggio dei sintomi e non l’obbligo di tamponi avendo appurato che sono state osservate all’interno della struttura tutte le misure precauzionali.