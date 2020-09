Diano Marina, ancora problemi idrici in via Villebone. Za Garibaldi: «Danno non grave come si temeva»

Diano Marina. «Questa mattina ho effettuato un sopralluogo in via Villebone, dove il danno della rottura non sembra essere così grave come si temeva», ha dichiarato Cristiano Za Garibaldi, vicesindaco di Diano Marina.

«Il disagio della scarsa pressione ai piani alti, di cui molti si lamentavano questa mattina, è dovuto al fatto che la pressione viene aumentata molto lentamente proprio per evitare ulteriori rotture. La situazione dovrebbe normalizzarsi con il passare delle ore».