Diano Marina. Un diciottenne imperiese, A.L., è stato ricoverato in codice rosso al Santa Corona di Pietra Ligure a seguito di un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sul versante dianese di Capo Berta all’altezza della piazzola del Belvedere dove sono collocati i busti dei ciclisti.

Per cause in via di accertamento il giovane ha perso il controllo della sua moto da cross, un Husquarna 700, finendo la propria corsa contro la massicciata della carreggiata opposta dell’Aurelia.

Foto 2 di 2



Sul posto sono intervenuti i vigili urbani di Diano Marina e un equipaggio della Croce Rossa della Città degli Aranci che ha trasportato il giovane che ha riportato diverse fratture in varie parti del corpo al nosocomio pietrese.