Bordighera. Ci scrive un lettore: “Segnalo la situazione di degrado nell’ex bar ferroviario ormai chiuso all’interno stazione. Rifiuti e sporcizia la fanno da padrone in più è giaciglio e rifugio per senza fissa dimora. Sicuramente non un bel biglietto da visita per viaggiatori e turisti”. La mail è corredata delle foto che vi proponiamo.

