Sanremo. «Noi sappiamo governare, il centrosinistra no. Questo è il dato vero che emerge dai sondaggi che danno la riconferma dei due governatori di centrodestra uscenti e la sconfitta di quelli di centrosinistra. Queste regionali saranno un test sul governo», a dichiararlo è stata la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, da questa mattina in visita nel Ponente ligure per sostenere in campagna elettorale i candidati del suo partito, alleato della coalizione del governatore Giovanni Toti: Gianni Berrino (assessore uscente della giunta regionale), Massimiliano Iacobucci, Veronica Russo e Sara Serafini.

Incalzata sulle tematiche nazionali, l’ex ministro Meloni ha risposto sulla questione migranti: «Io penso che su questo il governo dovrebbe cambiare punto di vista, non può difendere l’immigrazione strisciante e poi chiedere ai Paesi che tutelano i propri confini di non respingere i clandestini alla frontiera. Il governo dovrebbe lavorare per convincere l’intera Europa a fare fronte comune per la difesa dei confini europei. Si dice che il blocco navale non si possa utilizzare, peccato che la Gran Bretagna ha schierato le navi della marina militare a difesa dei propri confini. Noi siamo l’unica nazione d’Europa che ha deciso di essere il buco della rete anti immigrazione».

Foto 5 di 9

















E continua, dal punto stampa allestito al Bay Club, venendo all’emergenza Covid-19: «I droni che andavano bene per gli italiani colti a uscire di casa durante la quarantena come mai non vanno più bene per controllare i migranti che fuggono dai centri di accoglienza? Io negazionista del coronavirus? I veri negazionisti stanno al governo: prima dello scoppio dell’emergenza i leader della sinistra abbracciavano i cinesi e mandavano le mascherine che sarebbero poi servite per gli italiani, in Cina».

Giorgia Meloni, arrivata a Sanremo intorno alle 11:30, aveva deciso di percorrere a piedi via Matteotti per raggiungere militanti e cittadini che l’attendevano al Bay Club. Nel pomeriggio sarà a Imperia per un incontro con le categorie del mondo del lavoro.

IL PUNTO STAMPA

Le elezioni regionali

«Puntiamo che il ruolo dei Fratelli d’Italia all’interno della prossima giunta possa crescere e su questo facciamo affidamento sui cittadini della Liguria, forti di una concretezza e coerenza che in questi anni abbiamo dimostrato e di una presenza sul territorio che oggi si vede attraverso la presenza delle nostre liste, formate da tutte persone molto capaci e molto competenti che amano e conoscono il loro territorio».

Candidati alle elezioni regionali in Liguria

«Siamo abituati a fare le liste e a esprimere i nostri rappresentanti non con i nomi altisonanti buoni per i titoli dei giornali, non con i passanti votati sul blog di Casaleggio con dodici voti sulla piattaforma. Noi prendiamo persone che si sono misurate e che hanno dimostrato il loro merito perché non è vero che uno vale uno come hanno tentato di raccontare i Cinquestelle. Se prendi un passante e lo metti a fare il ministro, ti ritrovi con istituzioni che non sono in grado di dare risposte. Per cui noi abbiamo la pretesa di avere una classe politica che sia competente, che abbia scelto di misurarsi e di dimostrare la propria capacità e i risultati si vedono. Non è un caso se si vota in sei regioni e le uniche due che sono date per riconfermate certe sono le due regioni amministrate dal centrodestra, cioè Liguria e Veneto, mentre le altre quattro governate dalla sinistra sono tutte contendibili. E l’unica che non sembra contenibile ma lo è, cioè la Campania, è governata e amministrata da un signore che passa le sue giornate a insultare il Partito Democratico perché sa che pure lì se dici che sei del Pd non ti votano».

Elezioni regionali, test di governo.

«Queste elezioni regionali sono anche un test nazionale, certo, e il test nazionale sono proprio le elezioni regionali mica il referendum. Perché è facile per il M5s dire: “Il test sul governo è il referendum”. Ma come? La legge sul taglio dei parlamentari è stata votata con i voti di gente che oggi è al governo e di gente che oggi è all’opposizione e Fratelli d’Italia l’ha sempre votata perché condividiamo il principio e perché non siamo persone che fanno tatticismo. E quindi è una legge diciamo trasversale alla maggioranza e all’opposizione, mentre mi corre l’obbligo di ricordare, ai signori della maggioranza di governo, che per esempio il Pd, che oggi è al governo, quella legge non l’ha mai votata. Il test sul governo non è il referendum, troppo facile: il test sul governo sono le elezioni regionali, che diranno ancora una volta che gli italiani si vogliono liberare di questo governo nazionale»

Il ruolo dell’ex ministro Claudio Scajola

Claudio Scajola ha auspicato a ritorno verso il centro evitando i populismi: «Non so a che cosa facesse riferimento. Io posso dire noi in questi anni abbiamo lavorato in modo concreto, serio e coerente. Quella coerenza è proprio il tratto distintivo dei Fratelli d’Italia. Noi siamo persone che hanno le idee molto chiare e penso che in questa fase bisogna lavorare sulla compattezza della coalizione. Il centro destra è una coalizione messa insieme per scelta, differentemente per quello che accade per i nostri avversari che restano insieme forzatamente solo per impedire a noi di vincere le elezioni e per impedire ai cittadini di votare chi vorrebbero votare».

Il refererendum sul taglio dei parlamentari

«Fratelli d’Italia ha votato sempre a favore della legge sul taglio dei parlamentari pur essendo stata l’opposizione sia del primo governo Conte che del secondo. Siamo probabilmente l’unica forza che è sempre stata l’opposizione che ha sempre votato a favore della legge. Siamo l’unico partito che non ha prestato i propri senatori per il referendum. Fosse stato per noi il referendum non si sarebbe neanche tenuto. Ora pensiamo che sia il popolo a doversi esprimere, non è più una questione che riguarda i partiti. Il referendum non è un test sul governo, il test sul governo sono le elezioni regionali e le elezioni regionali dicono che i due presidenti uscenti del centro destra saranno riconfermati, mentre i quattro presidenti uscenti del centro sinistra sono in bilico. Significa che noi sappiamo governare e loro no».

Il tweet della De Micheli sul ponte

«Ieri il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli ha messo un tweet per avvertirci che è stata istituita una commissione per capire come passare da una parte all’altra dello Stretto di Messina. Dice, “Col ponte?”, Dice: “No, con la ciclabile”. E hanno fatto una commissione per studiare questo! E sempre il ministro De Micheli ci avverte che dopo lungo studiare hanno deciso di studiare il problema del trasporto scolastico dicendo che gli studenti che vanno a scuola insieme sono affetti stabili. E ci hanno pensato per settimane. Queste sono le persone che stanno al governo della nazione».

Migranti

«Abbiamo visto tante volte quanto una certa Europa predicasse bene e razzolasse male, da una parte si chiede a noi di essere maggiormente disponibili e dall’altra, per esempio, i nostri amici francesi hanno rispedito molto spesso indietro i migranti che tentavano di entrare in Francia, ragione per la quale io penso che il governo italiano dovrebbe cambiare punto di vista. Il punto non è consentire una invasione strisciante per poi chiedere agli altri paesi europei che se mai difendono le loro frontiere di distribuire i migranti che noi facciamo entrare regolarmente. Il punto è convincere l’Unione Europea a lavorare tutti insieme per difendere i confini dell’unione, invece rischiamo di diventare il campo profughi dell’Europa. E’ una scelta irragionevole».

Covid

«Anche nelle scelte riguardanti il Covid abbiamo visto un governo che rincorreva gli italiani con i droni sulle spiagge mentre camminavano da soli e poi ogni giorno si raccontano di decine di immigranti che hanno Covid e che scappano dai centri di accoglienza e se ne vanno a zonzo. I droni dove sono finiti?».

Scuola

«Il nostro capacissimo ministro dell’istruzione ha avuto come massima idea quella di spendere qualche centinaio di migliaia di euro in utilissimi banchi a rotelle con i quali i ragazzi potranno fare l’autoscontro in classe. Perché questo è quello che accade quando prendi un passante e lo metti a fare il ministro: accade che quello non sa di cosa stia parlando. E i risultati purtroppo non ricadono su quella classe politica. I drammi ricadono su milioni di famiglie»