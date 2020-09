Sanremo. I suoi fan matuziani e del ponente ligure faranno i salti di gioia. Ha fatto sognare, con la sua voce, diverse generazioni di italiani, che la adorano ancora adesso come fosse una rockstar. Ma lei, a parte qualche parentesi con i Beehive quando interpretava Licia nell’omonima serie televisiva italiana tratta dal’ anime giapponese, la musica rock pare non l’abbia bazzicata molto.

Stiamo parlando della mitica Cristina Davena, indiscussa regina delle sigle dei cartoni animati giapponesi (e non solo vedi i puffi), che a partire dalla fine degli anni ’70 dello scorso secolo, hanno invaso le reti tv del Belpaese.

Ebbene, la cantante bolognese che a soli 3 anni aveva già vinto lo Zecchino d’Oro, ha preso casa nella Città dei Fiori dove ha la sua spiaggia preferita nella zona, ha passato almeno un mese di vacanza in Riviera dei Fiori e probabilmente possiede anche una barca a vela ormeggiata a Portosole.

Il fatto non è confermato solo da molte indiscrezioni, ma anche dalle foto e video inequivocabili che l’interprete di “Kiss me Licia” ha postato sulla sua pagina Facebook ufficiale. In un filmato riprende anche dei delfini che nuotano e saltano vicino al suo natante, con tanto di colonna sonora a tema, cantata logicamente dalla bella Cristina, che nonostante il 50 passati da un po’ sfoggia un fisico da ventenne, senza apparenti interventi “massicci” di chirurgia estetica.

Quindi, se al Festival del 2019 è salita sul palco dell’Ariston come ospite, d’ora in poi potrebbe diventare una presenza fissa, non solo della kermesse sonora, ma anche della scena mondana sanremese e rivierasca.