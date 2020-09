San Bartolomeo al Mare. Cinque autobotti verranno posizionate nelle prossime ore in alcune zone del paese per far fronte all’emergenza idrica. Lo annuncia il Comune, che si è subito attivato per fornire un approvvigionamento temporaneo a residenti e turisti rimasti senz’acqua a causa di un guasto in Spianata Borgo Peri e successivamente in via San Lazzaro a Imperia, che ha fatto rimanere all’asciutto tutta la zona tra San Lorenzo al Mare ed Andora.

Ci sono infatti problemi di fornitura idrica in diversi punti della provincia, in particolare nel Golfo Dianese. Verranno perciò posizionate autobotti nella piazzetta antistante la sede della Polizia locale, in adiacenza al Palazzo Comunale, in frazione Chiappa, in piazza Sottana, in borgata Pairola adiacente alla chiesa ed a Poiolo nella Piazzetta del Carrubo, oltre a quella che è già operativa in via Martiri della Libertà.