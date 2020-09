Diano Marina. A causa di un guasto in Spianata Borgo Peri e successivamente in via San Lazzaro a Imperia, tutta la zona tra San Lorenzo al Mare ed Andora. è rimasta all’asciutto, ci sono problemi di fornitura idrica in diversi punti della provincia, in particolare nel Golfo Dianese. A Diano Marina è così tornata l’autobotte che distribuirà acqua a residenti e turisti in attesa che il problema venga risolto.

Un inconveniente che sta mettendo in serie difficoltà l’intero Golfo Dianese. «Ritengo si debba dichiarare immediatamente lo stato di emergenza per tutti i comuni interessati. Così facendo la regione potrà intervenire con fondi emergenziali e finanziare finalmente la posa di un nuovo tubo – dichiara Cristiano Za Garibaldi – Ancora una volta abbiamo avuto il bisogno di arrivare al collasso per trovare delle soluzioni, mi chiedo il perché. Cosa non funziona nel nostro sistema? Perché non si è potuto cambiare un tubo colabrodo se non attendendo che esplodesse? Ci vuole più elasticità nella burocrazia, norme che permettano di intervenire velocemente nelle situazioni più serie, senza attendere che diventino emergenze!».