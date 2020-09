Covid nelle scuole dell’Imperiese: la mappa interattiva degli istituti coinvolti

Imperia. Sono diverse le scuole in provincia di Imperia dove si sono registrati casi di Covid-19 da quando sono riprese le lezioni.

Riviera24.it ha realizzato una mappa interattiva per segnalare in tempo reale gli istituti scolastici coinvolti.

Al momento risultano coinvolte la scuola primaria di Latte, a Ventimiglia dove una maestra è risultata positiva al Covid-19. E ancora, sempre nella città di confine, la scuola secondaria di primo grado Cavour a Roverino, dove ad essere positiva è una studentessa. Due i casi nella scuola primaria di via Roma: in due classi distinte dello stesso istituto sono risultati positivi un alunno e un operatore scolastico.

A Sanremo coinvolti l’Asilo Nido Raggio di Sole e il Liceo Cassini, dove ad essere positivo è uno studente.

A Imperia, invece, da segnalare il caso di un alunno della Scuola dell’Infanzia di Castelvecchio. Anche all’Istituto Ruffini di Imperia uno studente è risultato positivo al tampone. Due classi, una quinta e una terza, in quarantena.

Il Covid non ha risparmiato nemmeno l’entroterra: un caso si registra infatti anche presso l’istituto comprensivo statale di Pieve di Teco.

La mappa verrà costantemente aggiornata. Chi avesse segnalazioni in merito, può inviare mail a redazione@riviera24.it