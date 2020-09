Coronavirus, Toti: «Più tamponi in vista della data di riapertura delle scuole»

Genova. «Su 111 nuovi casi derivati dai 1.586 tamponi, molti dei quali effettuati nella provincia di La Spezia, risulta che la maggioranza derivi proprio da quella provincia, la situazione nelle altre province va invece addirittura diminuendo. In Asl1 vi sono solo setti casi, in Asl2 di 12 casi, in Asl3 di 12 casi mentre per l’Asl5 siamo a 80 casi. Crescono anche gli ospedalizzati che raggiungono i 71 nell’intera regione dei quali 47 sono nella provincia spezzina, così come le terapie intensive che raggiungono le dieci unità, sei provengono dalla provincia di Spezia» – dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto sul coronavirus.

«La Spezia oggi è l’unico luogo dove abbiamo qualche preoccupazione circa l’espansione dell’epidemia. La situazione comunque sembrerebbe stabilizzarsi in termini clinici e ospedalieri. Il 40 per cento circa deriva ancora direttamente dal cluster primogenito di questo nuovo focolaio, mentre un 60 per cento deriva da raduni organizzati per Ferragosto o immediatamente post Ferragosto L’app delle malattie infettive del San Martino è a pazienti zero, perciò nel resto della regione i ricoverati sono pochi. Abbiamo stabilito una serie di azioni per ricondurre il cluster sotto controllo: deciso un rafforzamento del personale sia di tracciamento, sia ospedaliero e infermieristico, dove servisse, proveniente da Asl4 e Asl3. Da domani si muoveranno due unità mobili. In vista dell’apertura delle scuole Asl 5 sta predisponendo un nuovo centro di raccolta, una sorta di drive through permanenti in piazza Brin. In Prefettura a Spezia domani mattina si terrà una riunione per il rispetto dell’ordinanza fatta ieri e che invitiamo tutti a rispettare con massimo rigore. C’è un ottimo collegamento tra le nostre strutture sanitarie. La circolazione del virus nella nostra regione resta al di sotto del resto delle altre regioni, stiamo sotto le 30 unità ad esclusione del cluster spezzino» – dichiara Toti riguardo al nuovo cluster che è nato nello spezzino.

Riguardo alla ormai vicina riapertura delle scuole afferma: «Ci stiamo predisponendo per aumentare il numero dei tamponi in vista dell’apertura delle scuole e sempre in vista del 14 settembre abbiamo mandato alla protezione civile regionale di riattivare le strutture di supporto agli ospedali. Abbiamo deciso di reimpostare campagne che abbiamo usato durante il periodo del Covid con suggerimenti più elementari che si usano in questi casi, come l’uso della mascherina, distanza sociale e lavaggio delle mani, per ulteriormente sensibilizzare la situazione di assoluta gestibilità dei casi. Nei prossimi giorni verranno presentate le novità che stiamo mettendo in atto sulla scuola. In settimana presenteremo il numero verde per le famiglie, i singoli hub per le Asl per i tamponi rapiti per gli studenti, l’hub di coordinamento per il Gaslini per quanto riguarda i protocolli di cura pediatrica e infantile oltre a tutte le misure sul trasporto pubblico locale e su trasporto degli scuolabus, nei prossimi giorni sapremo quanti servizi aggiuntivi verranno incrementati nella nostra regione».