Coronavirus, +95 casi positivi in Liguria: due in provincia di Imperia

Genova. «2697 sono i tamponi effettuati, 95 i casi positivi in più nella regione, concentrati per lo più nella provincia di La Spezia. Gli ospedalizzati crescono a 61. In Asl1 sono due i positivi in più, 5 i ricoverati e 153 i soggetti in terapia intensiva. Nello spezzino si è creato un nuovo cluster a causa di una festa, organizzata pare fuori dai nostri confini. Nella zona vi sono italiani e stranieri, per lo più residenti o domiciliati nello spezzino, e così a catena si è creata una diramazione di sotto cluster derivati, ovvero persone infettate che andando poi a lavorare hanno infettato a loro volta altre persone, che i nostri uffici stanno tracciando da giorni» – dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti facendo il punto sul coronavirus.

«Abbiamo deciso di firmare un’ordinanza regionale che entrerà in vigore immediatamente che prevede l’obbligo di mascherina anche nei luoghi esterni per sette giorni per contenere il cluster durante il tracciamento dei casi. Misure ulteriori al momento non sono necessarie. L’ordinanza è valida per tutta la provincia di La Spezia. Si dovrà perciò uscire muniti di mascherina anche all’aperto. E’ un richiamo a tutti ad un rigoroso rispetto delle norme già stabilite come il distanziamento nei locali e sui luoghi di lavoro. Speriamo di ricondurre tutto al più presto al di sotto al livello di guardia. Con grande precauzione abbiamo deciso di richiamare tutti al senso di responsabilità» – afferma il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

Sono perciò 95 i nuovi positivi in Liguria:

2 ASL1 di cui:

1 contatto di caso

1 attività di screening

4 ASL2 di cui:

1 rsa

3 attività di screening

44 ASL3 di cui:

6 contatto di caso

5 accesso ospedale

2 casi pediatrici (figlio e mamma)

21 attività di screening

10 rsa

45 ASL5 di cui:

26 contatti di caso

19 attività di screening

«Il segnale che oggi abbiamo voluto dare è della massima attenzione e presenza del sistema sanitario rispetto alle situazioni in atto. In questo momento il nostro sistema è molto impegnato rispetto all’accompagnamento della riapertura delle scuole. Stiamo organizzando gruppi a supporto dei plessi scolastici per rassicurarli, nei prossimi giorni avremo l’indicazione dei referenti. Il sistema non tralascia però il monitorare anche l’insorgere di nuovi cluster, anche se limitati. Non bisogna abbassare la guardia, l’intero sistema sanitario deve far sì che vengano rispettate le regole di prudenza: mascherina obbligatoria dopo le 18» – afferma la vicepresidente e assessore alla Sanità Sonia Viale.

Flussi 5 settembre 2020

TOTALE tamponi effettuati 249.281 2.697 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 11.181 95 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1.503 8 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9.678 87 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1.770 80

CASI PER PROVINCIA LA SPEZIA 318 IMPERIA 95 GENOVA 924 Residenti fuori Regione/Estero 86 altro/in fase di verifica 149 TOTALE 1.770 (esclusi 7.838 guariti e 1.573 deceduti)

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 61 7 7 ASL1 5 0 0 ASL2 4 0 -1 Ospedale Policlinico San Martino 2 2 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 7 0 0 Ospedale Gaslini 2 0 2 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 0 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 41 5 6

Isolamento domiciliare 646 27 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 7.838 14 Deceduti* 1.573 1

* un uomo di anni 89, deceduto il 4/09 ospedale San Bartolomeo di Sarzana