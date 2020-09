Coronavirus, rimossa tenda pre-triage a Sanremo: verrà sostituita

Sanremo. A seguito di una lesione della struttura, è stato necessario procedere alla rimozione momentanea della tenda pre-triage posta davanti al Pronto Soccorso di Sanremo. Non è stato possibile procedere alla riparazione della stessa, nonostante il pronto intervento da parte dei tecnici.

L’Azienda ha prontamente provveduto ad ordinarne una nuova tensostruttura, che verrà ricollocata non appena disponibile. Si precisa che per i pazienti afferenti alla struttura di emergenza questo non determina cambiamenti nella modalità di accesso: è stato infatti attivato da subito un percorso alternativo che garantisce il rispetto di tutti i requisiti di sicurezza necessari.