Coronavirus, in provincia di Imperia test sierologici volontari per il personale della scuola

Imperia. Per tutto il personale della scuola, docente e non docente, è prevista la possibilità di effettuare il test sierologico rapido per la ricerca di anticorpi nei confronti del virus Sars-CoV-2. L’adesione è volontaria; la possibilità è rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private.

L’interessato deve richiedere il test sul territorio dove ha sede la scuola. In base alle disposizioni emanate da A.Li.Sa, il personale appartenente alle scuole statali potrà effettuare lo screening sierologico presso il proprio medico di medicina generale, a cui può rivolgersi per l’appuntamento.

Per il personale appartenente alle altre tipologie di scuole (comunali, private, parificate, etc) le scuole potranno inviare all’indirizzo email: scuole.covid@asl1.liguria.it l’elenco dei docenti e del personale ATA che intende aderire, con l’indicazione di:

cognome

nome

codice fiscale

recapito telefonico

specificando nell’oggetto dell’email “SCREENING SCUOLE”

Il Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene e Sanità Pubblica ASL1, programmerà gli accessi per l’effettuazione dello screening presso:

– Ventimiglia – Ambulatorio Vaccinazioni, via Basso 2

– Sanremo – Ambulatorio GSAT, via Fiume 33

– Imperia – Ambulatorio Vaccinazioni Palasalute, via L. Acquarone, 9

Sarà data priorità al personale di nidi e scuole di infanzia che avviano l’attività educativa il 1° settembre.

Al momento del test occorre presentarsi all’appuntamento con un documento di identità valido. Verrà eseguito un test sierologico rapido che rileva la presenza degli anticorpi IgM e IgG. È sufficiente una goccia di sangue, che viene prelevata con un pungidito ed esaminata in un kit portatile ottenendo riscontro immediato. Non occorre alcuna preparazione e/o digiuno.

In caso di esito positivo del test (a IgG, IgM o anche uno solo dei due valori), è necessario effettuare un test molecolare tramite tampone oro-nasofaringeo. Se il test sierologico è stato effettuato dal Medico di Medicina Generale, sarà il medico stesso a inviare la richiesta di tampone oro-nasofaringeo (la persona sarà contattata dall’ASL per fissare l’appuntamento). Se il test è stato effettuato tramite Asl, sarà il personale che ha eseguito il test sierologico a fissare l’appuntamento per il tampone. In attesa dell’effettuazione del tampone occorre porsi in isolamento domiciliare seguendo le indicazioni fornite dal medico o dagli operatori.

Qualora anche il tampone risulti positivo, Asl fornirà all’interessato tutte le informazioni necessarie per proseguire l’isolamento e la sorveglianza sanitaria e darà avvio all’indagine epidemiologica. Se invece il tampone dà risultato negativo, si interrompe la quarantena.

In caso di criticità a effettuare il test presso il proprio medico di Medicina generale, le scuole provvederanno a inviare al Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente l’elenco dei docenti che, su base volontaria, intendono sottoporsi al test.