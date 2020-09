Coronavirus, in Liguria 109 nuovi positivi su 1971 tamponi

Genova. Sono 109 i nuovi positivi in Liguria su 1.975 tamponi. Per quanto riguarda l’Asl 1 Imperiese sono 4 i nuovi casi registrati, di cui 2 contatto di caso confermato e 2 da attività di screening.

Dodici i nuovi positivi in Asl 2 (8 contatto di caso confermato; 4 attività di screening); 64 in Asl 3 (38 contatto di caso confermato, 25 attività di screening e 1 rientro estero) e 29 in Asl5 (20 contatto di caso confermato e 9 attività di screening).

La specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

Nelle ultime 24 ore in Liguria si è registrato un decesso: un uomo di anni 80, residente a La Spezia, deceduto oggi in pneumologia nell’ospedale di Sarzana