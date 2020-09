Coronavirus, cinquantanove nuovi positivi in Liguria. Nessuno nell’Imperiese

BOLLETTINO CORONAVIRUS – DATI 7 SETTEMBRE 2020 TOTALE tamponi effettuati 251.611 744 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti) 11351 59 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1524 4 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9827 55 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1905 43 CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 202 LA SPEZIA 430 IMPERIA 97 GENOVA 932 Residenti fuori Regione/Estero 86 altro/in fase di verifica 158 TOTALE 1905 Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 77 10 6 ASL1 6 0 0 ASL2 7 2 0 Ospedale Policlinico San Martino 3 2 1 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 5 0 -2 Ospedale Gaslini 2 0 0 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 0 0 0 ASL4 Sestri Levante 0 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 54 6 7 Isolamento domiciliare 746 49 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 7869 14 Deceduti: F anni 86 deceduta il 06/09/2020 presso l’ospedale di Sarzana F anni 84 deceduta il 07/09/2020 presso l’ospedale di Sarzana 1577 2 ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 97 ASL 2 215 ASL 3 671 ASL 4 138 ASL 5 588 Liguria 1709