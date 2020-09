Coronavirus, ambulatorio mobile nel centro storico di Genova: tamponi veloci anche nelle scuole

Genova. Sarà operativo entro due giorni nel centro storico di Genova l’ambulatorio mobile di Asl3 per avviare un’intensa attività di screening della popolazione della zona e contrastare così la diffusione del coronavirus, contenendo il cluster che da alcuni giorni sta interessando quest’area della città.

I rappresentanti di Asl3 e Comune di Genova hanno effettuato oggi alcuni sopralluoghi per individuare la posizione migliore, che sarà definita entro la serata. L’azienda sanitaria, insieme ad Alisa, sta inoltre predisponendo un’azione di tamponi veloci che interesserà in prima battuta le scuole del centro storico per poi essere estesa a tutta la città.