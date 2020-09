Coronavirus, 19 nuovi casi in 24 ore in Liguria: due nell’Imperiese

Genova. Sono 19 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero.

Nel dettaglio: sono 2 i nuovi positivi nell’Asl 1 imperiese, di cui 1 scoperto per attività di screening e l’altro contatto di un caso già conclamato. Tre i casi nel savonese: 1 contatto di caso, 1 attività di screening e 1 rientro da estero. Due in Asl 3: 1 contatti di caso e 1 attività di screening; 12 in Asl5, dove si registra la maggiore crescita dei contagi: 8 contatti di caso e 4 attività di screening.

Aumentano gli ospedalizzati: sono 44 in tutta la Liguria, di cui 5 in terapia intensiva.

Tutti i dati

TOTALE tamponi effettuati 239.123 1.721 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI con due test negativi e deceduti), di cui: 10.970 19 TOTALE CASI POSITIVI individuati da test di screening 1.480 19 TOTALE CASI POSITIVI in pazienti sintomatici 9.490 0 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI con due test negativi e deceduti) 1.605 11 CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 206 LA SPEZIA 228 IMPERIA 83 GENOVA 869 Residenti fuori Regione/Estero 81 altro/in fase di verifica 138 TOTALE 1.605

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 44 5 5 ASL1 3 0 1 ASL2 7 0 0 Ospedale Policlinico San Martino 5 1 2 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 3 0 0 Ospedale Gaslini 0 0 0 ASL3 globale 0 0 -1 ASL 3 Villa Scassi 0 0 -1 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 1 0 0 ASL4 Sestri Levante 1 0 0 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL5 25 4 3

Isolamento domiciliare 516 14 TOTALE GUARITI (pazienti che risultano negativi in due test consecutivi) 7.794 8 Deceduti 1.571 0