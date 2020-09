Ventimiglia. Il Ventimiglia Calcio, oggi, domenica 27 settembre, alle 18, tornerà in campo per affrontare la Golfo Dianese in occasione della Coppa Italia Promozione.

La partita andrà in scena al ‘Morel’ a Ventimiglia e sarà valida per il girone A.

Al momento il Ventimiglia e la Golfo Dianese hanno entrambi 7 punti in classifica.