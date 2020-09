Coppa Italia Promozione, il Taggia Calcio prevale sulla Golfo Dianese

Taggia. Il Taggia Calcio torna in campo, dopo il lockdown, e prevale sulla Golfo Dianese per 3-1 in occasione della prima giornata della Coppa Italia Promozione.

Al ‘Marzocchini’ a Taggia la squadra ha avuto la meglio grazie al gol di Miceli e alla doppietta di Carletti.

Mercoledì 16 settembre, alle 20,30, il Taggia Calcio dovrà invece affrontare, per la seconda giornata di Coppa, il Ventimiglia Calcio al ‘Morel’, mentre la Golfo Dianese giocherà contro il Camporosso alle 20,30 al Marenco di Diano Marina.