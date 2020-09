Coppa Italia di Promozione, il Ventimiglia Calcio affonda il Taggia

Ventimiglia. Un ottimo Ventimiglia Calcio vince nettamente la sfida col Taggia e mantiene la testa della classifica del gruppo 1 della prima fase di Coppa Italia.

Mister Lamberti, che ha dovuto rinunciare ad Alessio Salzone, Ala, Zito e Rea, ha schierato ben cinque under dall’inizio (poi nel corso della partita ne ha inserito altri quattro…), ma i “ragazzini” hanno risposto alla grande, giocando un ottimo calcio al cospetto della squadra più accreditata alla vittoria finale del prossimo campionato di Promozione.

Dopo una decina di minuti di studio, la partita si è messa decisamente bene per i padroni di casa che sono passati in vantaggio all’11’ minuto al termine di un’azione finalizzata da Ventre con un ottimo assist per Sparma, bravo ad aggirare il difensore avversario e a superare con un pallonetto il portiere.

Due minuti dopo ancora una bella giocata di Ventre (una “rabona”) costringe il portiere ad una respinta non proprio impeccabile; Sparma si impossessa del pallone e calcia forte in mezzo, dove Trotti è bravo ad anticipare tutti e a segnare il gol del due a zero.

Il Taggia accusa decisamente il colpo e nella mezz’ora che manca alla fine del primo tempo non riesce mai ad impensierire seriamente Scognamiglio.

L’inizio della ripresa vede gli ospiti piu’ determinati, ma mai veramente pericolosi, il Ventimiglia controlla la gara e piazza un altro uno-due micidiale: al 65’ Sparma conquista un calcio di punizione che Ventre trasforma con una conclusione imparabile e tre minuti dopo lo stesso Sparma intercetta un maldestro rinvio del portiere cala il poker.

Gli ospiti hanno una reazione d’orgoglio e nella parte finale della gara impegnano per tre volte Zunino, subentrato a Scognamiglio, in altrettanti ottimi interventi, prima di segnare il gol della bandiera con Gallo all’83’.

Questa la classifica di Coppa: Ventimiglia 6, Golfo Dianese 6, Camporosso 0, Taggia 0.

Per il terzo turno domenica 27 settembre, alle 18, al Marzocchini Taggia–Camporosso e al Morel, sempre alla stessa ora, Ventimiglia–Golfo Dianese.

Ventimiglia Calcio-Taggia 4-1 Reti: 11′ Sparma, 13′ Trotti, 65′ Ventre, 68′ Sparma, 83′ Gallo

Ventimiglia Calcio: Scognamiglio (dal 77’ Zunino), Peirano, Addiego (dal 78’ Ierace), Leggio, Musumarra, Eugeni, Sparma (dall’84’ Laura), Oliveri, Trotti, Ventre, Andrea Salzone (dal 62’ Bestagno). 13 Cavicchia, 14 Alessio Salzone, 15 Ala, 17 Fazzari, 20 Serpe. Allenatore: Lamberti

Taggia: Pronesti, Bucarelli, Cortese, Gallo, Negro, Fiuzzi, Salmaso, Rotolo, Carletti, Miceli, Elkamli. (Laura, Codeglia, Crespi, Ravoncoli, Stella). Allenatore: Siciliano