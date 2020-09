Consulta provinciale per l’handicap, a breve la nuova composizione e il nuovo regolamento

Imperia. La Provincia tira le fila per ricomporre la Consulta provinciale per l’handicap. Nei giorni scorsi, nella sede dell’Amministrazione provinciale, il presidente Domenico Abbo ha riunito i rappresentanti delle associazioni no profit per condividere il regolamento della nuova Consulta per l’handicap, che dovrà essere approvato dal Consiglio provinciale nella sua prossima seduta.

Successivamente si potrà procedere alla convocazione dell’Assemblea per la nomina del nuovo presidente e del nuovo comitato esecutivo, e la Consulta avrà finalmente avvio.

Il presidente della Provincia Domenico Abbo dice: «L’augurio è che la Consulta per l’handicap possa presto tornare ad operare con efficacia sul territorio. Si tratta di un organismo prezioso per la nostra comunità, che la Provincia vuole dotare degli strumenti necessari affinché possa operare nel modo migliore possibile».