Consiglio comunale a Sanremo, i punti all’ordine del giorno

Sanremo. Il consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria, nella sala delle riunioni, presso la sede del Comune – Palazzo Bellevue – in corso Cavallotti 59, per il giorno lunedì 28 settembre, in prima convocazione con inizio dei lavori alle 17.30 ed eventuale prosecuzione dopo le 24 per la trattazione del seguente ordine del giorno:

1) Settore Segretario Generale – Servizio Segreteria ed Organi Istituzionali: convalida del consigliere comunale Masselli Paolo, subentrato ope legis al consigliere Faraldi Giuseppe nominato assessore comunale in data 28.08.2020

2) Interpellanze, interrogazioni ed ordini del giorno

3)Approvazione verbali della seduta precedente del 27.08.2020, n. 41 al n. 43.

4)Settore Servizi Finanziari – Servizio Ragioneria: ratifica della deliberazione della Giunta comunale n. 180 del 12/8/2020 ad oggetto: interventi di protezione e ripascimento di tratti del litorale del Comune di Sanremo ammessi a finanziamento con decreto del Commissario delegato Protezione Civile n. 8 del 31.1.2020. variazione urgente al bilancio di previsione 2020-2022 ai sensi dell’articolo 175 comma 4 del Tuel e variazione del piano triennale opere pubbliche (immediatamente eseguibile) prop. n. 57/2020

5)Settore Segretario Generale – Servizio Tributi: approvazione regolamento imposta municipale propria (Imu) (immediatamente eseguibile) prop. n. 63/2020

6)Settore Segretario Generale – Servizio Tributi: approvazione aliquote imposta municipale propria (Imu) per l’anno 2020 (immediatamente eseguibile) prop. n. 64/2020