Consiglieri regionali non rieletti, Chiappori: «L’ultima abbuffata dei Paperone della Liguria, assegno da 45.000 a 90.000 euro in arrivo»

Diano Marina. «I politicanti di professione sono quelli che lavorano solo per essere rieletti e per assicurarsi altri 5 anni di super stipendi senza fare un belin. In Regione Liguria questi politicanti preparano i loro forchettoni per l’ultima abbuffata sulle spalle dei liguri, somari, chiamati solo a portare il basto sulla schiena. Con la fine del mandato i consiglieri regionali non rieletti riceveranno in regalo un assegno che varierà dai 45.000 ai 90.000 circa, a seconda della permanenza del fortunato beneficiato sugli scranni regionali.

In un momento di grave crisi economica e sanitaria un minimo di decenza imponeva ai consiglieri di compiere scelte più sobrie e decenti. Grande Liguria ha già pronta la legge regionale per devolvere alle famiglie senza reddito quei soldi che lor signori chiamano indennità di fine mandato. Sarebbe più corretto chiamarla Indennità di forchetta!» – dichiara Giacomo Chiappori.