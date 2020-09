Concorso fake su Facebook promette biglietti per il cinema Ariston, teatro palco del Festival di Sanremo

Sanremo. Qualcuno ha usato il nome dell’Ariston per ingannare ed illudere le persone. E sembra che un altro qualcuno ci sia cascato: diffondiamo questa notizia perchè nessuno faccia la stessa fine.

IL FAKE

Le modalità del raggiro sono quelle, oramai molto utilizzate, telematiche via social. Su di un finto profilo Facebook dal nome “Teatro Ariston – San Remo”, ignoti hanno organizzato un concorso inesistente con il quale si possono vincere tra le altre cose, anche dei biglietti per gli spettacoli del cinema di via Matteotti, palco del Festival.

Basterebbe mettere un “like” e scrivere un simbolo sul post della pagina fasulla, per poter partecipare ed eventualmente avere in regalo pop corn, bevande simili, oltre ai biglietti gratis per qualche pellicola.

Le finalità, di chi ha messo in atto il raggiro, sembrerebbero quelle di ottenere non solo “click” , ma anche notorietà, legittimazione e fiducia tramite l’uso dei “brand” Ariston, Sanremo e Festival.

Oggi, secondo quanto promesso dal profilo fake, sarebbe dovuto scadere il concorso. Logicamente il “vero Ariston” si è da subito mobilitato segnalando sul social l’inganno. La vera pagina si chiama “Teatro Ariston Sanremo”, ed ha la spunta blu.

Qualcuno però aveva già seguito le procedure di partecipazione ed avrebbe già ricevuto la comunicazione della vincita, tramite messenger. Sembra però che nessuno sia andato oltre, richiedendo di ottenere il premio.