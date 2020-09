Concluso il Festival Internazionale di scacchi, i ringraziamenti del Circolo Scacchistico Imperiese

Imperia. Concluso, con grande soddisfazione degli organizzatori e di tutti i partecipanti, il 62esimo Festival Internazionale di scacchi il Circolo Scacchistico Imperiese desidera ringraziare l’Amministrazione Comunale di Imperia, la Regione Liguria, la Camera di Commercio, il Comitato San Giovanni, il Comitato San Maurizio, l’Assonautica, le aziende Vivaio Rivierasca, CLAS spa, Dolciaria BB, Villa Giada, Bagni Oneglio, Pensione Irene ed il Comitato Scacchistico Regionale Ligure.

Senza il loro sostegno e fattiva collaborazione non si sarebbe potuto svolgere questo tradizionale Torneo, unico nel suo genere in Italia per longevità, durante questo grave periodo emergenziale per il noto Coronavirus.