Conai, in Liguria 131.615 tonnellate di rifiuti di imballaggio evitano discarica: Imperia svetta con dato più alto per la carta

Genova. Nel corso del 2019, in Liguria hanno evitato la discarica 131.615 tonnellate di rifiuti di imballaggio, conferite in modo differenziato al sistema CONAI per essere avviate a riciclo o recupero energetico.

Lo rende noto il Consorzio Nazionale Imballaggi nel tracciare bilancio e consuntivo delle performance green del Paese nella raccolta degli imballaggi. La Regione mette a segno un + 30,97% nei conferimenti rispetto al 2018, quando aveva affidato a CONAI 100.492 tonnellate di materiale.

Nel dettaglio, i cittadini della Regione hanno conferito 3.174 tonnellate di acciaio, 648 di alluminio, 41.578 di carta, 2.767 di legno, 29.431 di plastica e 54.017 di vetro. Per coprire i maggiori oneri della raccolta differenziata, del resto, CONAI lo scorso anno ha trasferito ai Comuni liguri 17 milioni e 351mila euro. Una cifra in crescita di oltre 32 punti percentuali rispetto ai 13 milioni e 130mila ricevuti nel 2018.

Osservando i dati pro capite, i Liguri si sono assestati su numeri superiori alla media nazionale soprattutto nei conferimenti di alluminio, carta e vetro. Nel 2019 ogni abitante della Regione ha infatti conferito al sistema CONAI una media di 0,54 kg di alluminio (la media italiana è di 0,46 kg), 29,11 kg di carta (la media italiana è di 23,22 kg) e 40,52 kg di vetro (la media italiana è di 33,51).

Lo sguardo sulle province offre un panorama diversificato a seconda del materiale di imballaggio considerato, con dati influenzati – come ogni anno – dalle convenzioni che i Comuni attivano con CONAI tramite l’Accordo Quadro ANCI-CONAI.

Nel dettaglio, la provincia di La Spezia registra il pro capite più alto per tre materiali: alluminio, legno e vetro. Quanto all’alluminio, La Spezia raggiunge 1,14 kg per abitante (seconda Savona con 0,8 kg); nel campo del legno 38,86 kg per abitante (Genova la insegue con 26,32 kg); per il vetro 55,35 kg per abitante (vicina Imperia con 52,53 kg).

La provincia di Savona emerge con un primato per i conferimenti di imballaggi in acciaio e in plastica: 4,31 kg per abitante di acciaio e 36,61 kg per abitante di plastica (le si avvicina La Spezia con 3,84 kg per abitante di acciaio e 35,99 kg per abitante di plastica).

Imperia svetta con il dato più alto per la carta: ben 37,05 kg per abitante conferiti a CONAI.