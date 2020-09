Come trovare un traduttore italiano-inglese online

Il traduttore è colui che traspone un testo dalla lingua originale a quella di destinazione, interpretandone il significato. In genere, alla traduzione letterale viene anteposta una decodifica basata sul senso. Le difficoltà maggiori stanno nel preservare lo stile del testo e nel mantenerne inalterato il significato globale. L’equilibrio tra testo di partenza e testo finale deve essere garantito da un attento lavoro di cesellatura ed arrangiamento, necessario al fine di conciliare le differenze di suono, di significato e culturali esistenti tra le due lingue.

Tradurre online, le nuove frontiere di una professione sempre più ricercata

Quello afferente le traduzioni è un settore che continua a crescere dimensionalmente e che necessita costantemente di nuovi professionisti e/o madrelingua. Malgrado la presenza di numerose tecnologie atte a semplificare la comunicazione, le difficoltà in termini di scambi internazionali restano intatte e la produzione di testi in lingue diverse è destinata ad aumentare. Di conseguenza, la figura del traduttore è sempre più richiesta, allo scopo di superare i problemi di decodifica e comprensione del testo. Inoltre, in Italia c’è da registrare una certa carenza di traduttori, che non fa che aumentare la mole della domanda. Per fortuna, da qualche anno a questa parte è possibile reperire traduttori in gamba ed accuratamente selezionati anche online, accedendo ai vari siti che mettono in comunicazione domanda e offerta. Trattandosi di una professione non ancora pienamente regolamentata, non è richiesto alcun percorso formativo preciso. La laurea e le eventuali specializzazioni, tipicamente in Culture Moderne, Lingue Straniere e Traduzione ed Interpretariato, sono utili a puntare a retribuzioni più elevate oppure per distinguersi dalla concorrenza, ma non costituiscono dei requisiti obbligatori. Pertanto, chi possiede le giuste conoscenze, ha vissuto all’estero o desidera semplicemente mettersi alla prova, può inviare la propria candidatura a una delle tante piattaforme specializzate presenti sul Web. Tra queste figura anche freelanceboard.it, un portale giovane ma in grado di garantire un servizio estremamente pratico e ricco di categorie tra cui scegliere.

Trovare un traduttore online è semplice

Il lavoro del traduttore può essere svolto comodamente da casa. Per fortuna, le moderne tecnologie consentono di entrare in contatto con infinite realtà professionali e trovare esattamente ciò di cui si ha bisogno con una manciata di clic. E sul Web, così come su freelanceboard.it, i traduttori non mancano affatto: per diventarlo è sufficiente iscriversi al portale e superare una prova per ciascuna candidatura inoltrata. I traduttori iscritti al portale prenderanno in carico i progetti condivisi dai professionisti, dalle aziende e dai brand interessati ad avviare una collaborazione, offrendo il proprio contributo per la buona riuscita del progetto. Inoltre il portale freelanceboard.it offre anche un blog con informazioni molto interessante riguardante il traduttore inglese italiano. Ciascun freelance ha la possibilità di gestire il proprio lavoro come meglio crede, organizzandosi e svolgendolo in totale autonomia. Per individuare il traduttore ITA-ENG più adatto alle proprie esigenze è sufficiente iscriversi alla piattaforma, presentare il proprio progetto alla comunità di freelanceboard.it e affidare lo stesso al traduttore più compatibile con le proprie esigenze. Ciascun cliente può richiedere le correzioni che desidera ed accettare il lavoro finito soltanto se e quando realmente soddisfatto.

Iscriversi al servizio e pubblicare un progetto è completamente gratuito!

La piattaforma è accessibile gratuitamente a tutti coloro che desiderano avviare una collaborazione con uno o più freelance. I traduttori iscritti al sito garantiscono lavori di alta qualità, portati a termine sotto la supervisione dei project manager del portale. Una volta iscritti al servizio, sarà possibile trovare traduttori specializzati in più di 30 lingue diverse, incluse l’inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco e tante altre ancora. I testi da tradurre spaziano dai contenuti aziendali e promozionali ai documenti specialistici (medicina, diritto, economia, marketing, etc.), anche in ottica SEO. In virtù delle selezioni alle quali ciascun candidato traduttore viene sottoposto, gli standard di qualità della piattaforma risultano particolarmente elevati. I freelance sono liberi di prendere in carico tutti i lavori aderenti alle proprie qualità e competenze soltanto quando il loro profilo sarà ritenuto idoneo dai language manager chiamati a valutarne il livello. La piattaforma è accessibile tutti i giorni, 24 ore su 24. Inoltre, garantisce la possibilità di stabilire un contatto diretto con ciascun freelance, in modo da risolvere eventuali problemi, richiedere le correzioni necessarie ed accorciare i tempi di elaborazione.