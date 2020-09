Sanremo. CNA Imperia risistema l’area intorno alla statua di Padre Giovanni Semeria, nella frazione di Coldirodi, con l’intento di onorare il ricordo dell’illustre concittadino e dell’opera che ancora oggi porta il suo nome.

Con la piena condivisione dell’Opera Nazionale per il Mezzogiorno d’Italia della Famiglia dei Discepoli, dell’Istituto “Padre Giovanni Semeria” e in accordo con l’Associazione “Amici di Padre Semeria”, l’obiettivo della CNA è stato raggiunto: provvedere alla risistemazione dell’area lasciata in condizioni di degrado, al fine di riuscire a rendere appropriato omaggio alla figura di Padre Semeria in occasione del 153° anniversario della sua nascita.

Padre Giovanni Semeria nacque proprio a Coldirodi: il padre morì in guerra poco prima della sua nascita, avvenuta il 26 settembre 1867, e questa sua condizione di orfano lo condizionò per tutta la vita, dedicandosi completamente all’assistenza dei bambini più sfortunati. L’Istituto Padre Giovanni Semeria, fondato nel 1926 dal frate barnabita, nacque infatti per dare casa agli orfani di guerra ed ospita oggi una comunità educativa composta da 10 bambini, giunti su segnalazione dei Servizi Sociali o dietro provvedimento del Tribunale dei Minori, assistita da una valente squadra di professionisti e collaboratori.