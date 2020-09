CNA Imperia: «Al via i nuovi corsi gratuiti di #AndareOltreFormazione»

Imperia. #AndareOltre, l’iniziativa di confronto e formazione partita lo scorso aprile, in pieno lockdown, torna

nel vivo grazie alla continua e proficua collaborazione tra CNA Imperia e lo Studio Aschei. Come promesso nell’ultima “puntata” del progetto, tenutasi lo scorso luglio prima della pausa estiva, #AndareOltre prosegue a settembre con la creazione di un percorso formativo articolato su numerose tematiche, ancora più qualificato e qualificante.

«L’esperienza di #AndareOltre ci ha insegnato a sentirci più a nostro agio con le nuove tecnologie – afferma Luciano Vazzano, segretario territoriale CNA Imperia – Con #AndareOltre abbiamo cercato di porre le basi per ripartire, continuando a fare “associazione”, formazione e informazione, nonostante i limiti anti Covid-19, e questa scelta ci ha premiato».

E continua, «Da #AndareOltre è nato poi il progetto di creare uno strumento operativo che potesse supportare gli imprenditori nella gestione delle proprie attività anche nel dopo emergenza: è nata dunque CNApp IMprese, una applicazione organizzativa e di marketing oggi necessaria per rendere le aziende ancora più competitive. Non ci siamo fermati però e con l’obiettivo di creare nuove competenze e professionalità più attente all’innovazione, abbiamo studiato un percorso che offrisse le basi per migliorare la vocazione commerciale e digitale delle imprese e con la possibilità gratuita di formare titolari, professionisti e dipendenti nel campo del marketing digitale, nel customer care e nell’utilizzo della lingua inglese. Le nostre imprese oggi necessitano di ulteriori strumenti, con la consapevolezza che le sfide oggi si vincono anche grazie alla formazione continua: invitiamo dunque gli interessati a cogliere questa preziosa opportunità».

Ai blocchi di partenza, dunque, il nuovo progetto #AndareOltreFormazione lanciato dalla CNA Imperia e Studio Aschei e dedicato a tutti gli imprenditori, ai loro collaboratori, ma anche a professionisti o dipendenti di Enti Pubblici, che vogliono migliorare le proprie competenze su tematiche oggi vitali per la sopravvivenza e lo sviluppo della propria professionalità:

– lingua inglese

– informatica di base e avanzata

– gestione dell’accoglienza

– tecniche di negoziazione

– marketing e pianificazione strategica

– tecniche di vendita

…e molto altro.

I corsi gratuiti si terranno in modalità online e, dove concesso dai protocolli di contenimento del rischio contagio da coronavirus, anche in aula con una durata ciascuno di 24 ore: sarà poi scelta del partecipante come frequentarli in tutta sicurezza.

Il progetto riguarda 8 percorsi formativi, completamente gratuiti, finanziati dal Fondo Sociale Europeo: al termine del corso, verrà poi rilasciato l’attestato di frequenza a cura di Regione Liguria.

«L’emergenza ci ha insegnato a conoscere il valore del cambiamento ed il ruolo che può avere in questo la tecnologia digitale – dichiara Luca Aschei, sociologo della comunicazione e direttore dei percorsi formativi – La sfida della formazione oggi è far sì che le informazioni che si trasmettono diventino non solo conoscenze, ma anche esperienze, comportamenti e soprattutto sappiano adattarsi a percorsi personalizzati sulle esigenze dei partecipanti, in grado di fornire competenze, ma anche ridefinire obiettivi, ruoli e capacità».

E conclude Aschei, «La fine del lockdown ci ha restituito una realtà da far ripartire, ma soprattutto da reinventare. Il mondo del lavoro e delle imprese ha sperimentato nuove forme organizzative, accogliendo un approccio che ha fatto del digitale, inaspettatamente, la chiave per la tenuta del sistema. La sfida ora è quella non solo di migliorare o consolidare le competenze già acquisite, ma soprattutto svilupparne nuove e trasversali per cogliere appieno le opportunità, cavalcando il cambiamento, e ritornare finalmente a essere protagonisti».

Per informazioni e per conoscere le modalità di partecipazione, contattare gli uffici della sede CNA di Sanremo: tel. 0184 500309 – e-mail segreteria@im.cna.it