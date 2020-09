Sanremo. La “bomba” Claudio Scajola l’ha lanciata alla fine del suo intervento: «Un sondaggio fatto il 30 e il 31 agosto – ha detto a voce alta Scajola – dice che dei tre consiglieri regionali che verranno eletti nella nostra provincia uno sarà della nostra lista!».

Prima dell’annuncio finale Scajola ha sottolinea il fatto che negli ultimi dieci anni dalla Regione non è partita neppure una grande opera pubblica.

«Troppi partecipano alle fiere – ha aggiunto l’ex ministro – ma nessuno pensa veramente a ciò che serve alla Liguria e per noi alla nostra provincia che deve assolutamente uscire dall’isolamento. Per questo voto Sappa, perché con la sua competenza in Regione rendiamo un vero servizio ai cittadini».