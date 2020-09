Chicco Iacobucci e Federica Cozza diventano genitori, è nato Leone

Imperia. Fiocco azzurro per i neo genitori Massimiliano Iacobucci e Federica Cozza. E’ nato questa mattina, presso l’ospedale di Imperia, il primo figlio della coppia impegnata in politica e militante in Fratelli d’Italia. Leone, nome scelto per il primogenito, è venuto al mondo alle 11 in punto con tanto di “criniera” scura per via dei molti capelli.

Leone, alla prima bilancia del peso di 3,740 chili e mamma Federica stanno entrambi bene. «Ringraziamo sentitamente il caro amico e primario dottor Pierluigi Bracco e il dottor Paolo Meloni con il loro staff per la professionalità e l’affetto che mettono nel loro lavoro per rendere il reparto di Ostetricia una eccellenza della nostra sanità. Benvenuto Leone», commentano Chicco e Federica.