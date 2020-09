Chiappori un fiume in piena:«Basta “fenomeni dell’acqua”. E lancia la proposta dell’inceneritore»

Sanremo. Il sindaco di Diano Marina e candidato alla presidenza della Regione per “Grande Liguria” Giacomo Chiappori ospite nei nostri studi torna sul tema dell’emergenza idrica che sta interessando non solo Imperia e anche il Golfo dianese e non le manda a dire.

Chiappori punta il dito, in particolare, sul mancato ingresso di comuni importanti come Imperia in Rivieracqua e sul finanziamento dei lavori per il rifacimento del tubo del Roja concesso a Imperia e non a Diano Marina.

Infine il sindaco della Città degli aranci parla anche di rifiuti lancia la proposta della costruzione di un inceneritore sul modello di quello di Monaco. Secondo Chiappori secondo lui, molto presto, l’Imperiese potrebbe doversi trovare di fronte creare agli stessi disagi dell’acquedotto colabrodo anche in materia di rifiuti.

