“Chi ha rubato il giubbotto del sindaco Scullino?”, la vignetta di Tiziano Riverso

Ventimiglia. “Chi ha rubato il giubbotto del sindaco Scullino?”. Se lo stanno domandando un po’ tutti nella città di confine dopo che ieri il primo cittadino è stato “colpito a tradimento” mentre stava rilasciando un’intervista sulla sicurezza in diretta tv: un passante, non ancora identificato, gli avrebbe sottratto l’abito con all’interno la fascia tricolore. Un episodio che sta facendo discutere non poco, con il web a fare da capofila.

Poteva mancare la vignetta sull’accaduto di Tiziano Riverso? Certo che no. Eccola qui in esclusiva per Rivera24.it.