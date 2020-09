Cda Amaie Energia in scadenza. Probabile proroga, da tre consiglieri passa a cinque

Sanremo. Due nuove componenti in arrivo per il consiglio di amministrazione di Amaie Energia, che va verso la proroga. A breve la partecipata comunale riceverà anche una bella iniezione di liquidità, nonché la gestione di molti servizi pubblici del Comune di Taggia.

L’azienda municipalizzata dei servizi vede il mandato del suo Cda in dirittura d’arrivo, con scadenza fissata il prossimo 30 settembre. Per quella data i consiglieri si riuniranno per il rinnovo delle cariche, che i bene informati danno come in via di riconferma, fino a fine anno. L’ultima parola spetta al sindaco Alberto Biancheri, che potrebbe aver già dato l’ok o comunque sarebbe intenzionato a farlo a breve.

Dall’assemblea, probabili riconferme nel consiglio originale a parte, quasi certamente verrà sancito l’ingresso di due nuovi rappresentanti. Uno è sostanzialmente della Regione, con un nome proveniente dalla sua finanziaria Filse (Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico). Dovrebbe portare con se un “tesoretto” da un milione di euro.

L’altro componente (già annunciato da tempo come il primo) del consiglio di amministrazione ad aggiungersi agli originali tre – 2 di Palazzo Bellevue ed uno per i Piccoli Comuni – è Taggia. Questa sera stessa il suo consiglio comunale dovrebbe deliberare l’entrata dell’ente tabiese in Amaie, come programmato da quest’ultima nel piano industriale 2021–2030. Oltre a rinforzare con 10.000 euro il capitale sociale della municipalizzata, presto potrebbe conferirle la gestione di servizi fondamentali per il cittadino, come ad esempio parcheggi, verde pubblico e cimitero comunale.

L’attuale Cda Amaie è composto da due rappresentanti del Comune di Sanremo, il presidente Andrea Gorlero ed il consigliere Antonio Fera. Il terzo, per i “Piccoli Comuni”, è Tiziana Ramoino.