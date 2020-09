Castellaro, Marta De Giovanni affronta la seconda prova del campionato italiano femminile MX2

Taggia. Nuova tornata tricolore, domani, per la motocrossista armese Marta De Giovanni. E’ attesa ad Odolo, in provincia di Brescia, per la seconda prova del campionato italiano femminile MX2.

Reduce dall’ottimo esordio emiliano di Castellarano, nel quale ha fatto registrare un ottimo terzo posto tra i due tempi e il sesto tra le concorrenti under 17, Marta cerca sul circuito bresciano un’immediata conferma per rimanere nelle posizioni da podio della graduatoria.

La concorrenza, ovviamente, è più che mai agguerrita ma la crossista del Team West Coast, affiliata alla FMI con il Moto Club Riviera Racing, non ha lasciato in questi giorni nulla di intentato, procedendo alla consueta meticolosa preparazione.

La crossista di Castellaro, alla guida della sua Yamaha 125, affronterà le consuete due manches su un percorso molto tecnico che presenta notevoli difficoltà. La stagione del motocross, il cui calendario risulta più concentrato per l’epidemia di covid, proseguirà poi con le ulteriori tappe di Montevarchi e Città di Castello. La sfida si preannuncia affascinante quanto impegnativa.