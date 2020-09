Cantieri autostrade, Gagliardi (Cambiamo!): «De Micheli risarcisca imprese liguri e vada a casa»

Genova. «E’ importante che un soggetto differente dalle istituzioni locali abbia quantificato al Ministero dei trasporti i danni provocati all’economia regionale dalla cattiva programmazione dei cantieri autostradali estivi in Liguria. E’ la prova che il presidente Toti aveva ragione sulla pessima gestione del Mit e non solo per quanto riguarda la manutenzione della rete autostradale» – dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! con Toti Manuela Gagliardi.

«La cosa peggiore è che ogni volta che la De Micheli o i suoi uffici sono stati contattati per avere chiarimenti nessuno si è mai fatto vivo, anche quando la ministra è venuta nella nostra regione ha utilizzato il suo incarico istituzionale per fare campagna elettorale. I liguri non possono continuare a pagare l’incapacità della De Micheli, si assuma le sue responsabilità, risarcisca le aziende liguri e vada a casa», conclude.