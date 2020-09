Sanremo. Spaventato ed impaurito dai tuoni si rifugia in un bar del centro. Verso le 15, non appena iniziato il temporale che oggi pomeriggio si è abbattuto sulla Città dei Fiori (e non solo) un cane meticcio di media taglia si è rintanato nel “Marzio Bistrot”, nella parte alta di via Gaudio, a pochi passi da via Matteotti.

I gestori del locale, che lo hanno da subito accudito, spiegano che è molto docile, si fa accarezzare, non ha il collare e soprattutto che non sanno di chi sia. L’amico a quattro zampe è ancora al sicuro nel bar, ma stasera tardi dopo la chiusura se nessuno lo reclamerà, quelli del “Marzio” saranno costretti a contattare l’Empa per affidarlo ad un canile, dal momento che ne a casa, ne tanto meno nel bistrot per motivi igienici, sono in grado di ospitarlo.

Foto 2 di 2



AGGIORNAMENTO ALLE 18.15

Il proprietario del cane, disperato per la fuga, dopo aver letto l’articolo, è corso a riabbracciare il suo cucciolone per un rapido e felice lieto fine della storia.