Camporosso Mare, tutti in forma alla Fitness Lab con l’allenamento “A.r.e.s.”

Camporosso Mare. Inizia con una prova, alle 20 di lunedì 28 settembre, presso la palestra Fitness Lab di via Braie, il nuovo corso “A.r.e.s” di allenamento funzionale, aerobico e dinamico indicato per ragazzi, ragazze, donne e uomini che vogliano mettersi in forma, tonificando il proprio corpo e sviluppando muscolatura.

Il corso vero e proprio inizierà poi ad ottobre, con i seguenti orari: lunedì e venerdì dalle 20 alle 21. Si lavorerà con elastici, TRX e plank per circa 50 minuti di sessione.

E’ preferibile prenotare al seguente recapito telefonico: 3313670613 (Maurizio)