Camporosso, incendio sulla SP64: in fiamme sterpaglie e serre in disuso. Rogo anche in Valle Armea

Camporosso. Due incendi, divampati nella notte a poca distanza l’uno dall’altro hanno interessato due zone della provincia di Imperia.

Il primo rogo si è sviluppato intorno all’1,45 a Camporosso, e ha interessato un’area di 5mila metri quadrati di sterpaglie e serre in disuso, adiacente a corso Italia (sulla Sp64), al confine con Dolceacqua, all’altezza delle ditte Fratelli Parodi e Archimede Ricerche. A domarlo sono stati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Ventimiglia con il supporto di un’autobotte giunta da Sanremo. Per la bonifica sono intervenuti anche i volontari della protezione civile di Camporosso. Per spegnere il vasto incendio e bonificare l’area ci sono volute quasi quattro ore.

Le cause del rogo sono in via di accertamento da parte dei carabinieri.

Intorno alle 2,05, poi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in Valle Armea per un secondo incendio, anch’esso di sterpaglie, che si è sviluppato nei pressi dell’outlet The Mall.

Indagini sono in corso per risalire all’origine delle fiamme, che quasi certamente sono di matrice dolosa.