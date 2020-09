Calendari di serie D: esordio con il Bra per l’Imperia, derby con la Sanremese alla 14° giornata

Sanremo. Esordio con il Bra per l’Imperia, che scenderà in campo il 27 settembre in casa. Il grande derby con la Sanremese sarà invece il 6 dicembre durante la 14° giornata.

Resi noti dal Dipartimento Interregionale i calendari della stagione 2020-21 di serie D che si concluderà il 16 maggio 2021.

Ecco il calendario degli impegni dell’Imperia:

27-09-20. IMPERIA-BRA

04-10-20. BORGOSESIA-IMPERIA

07-10-20. IMPERIA-VARESE

11-10-20. DERTHONA-IMPERIA

18-10-20. IMPERIA-SESTRI LEVANTE

25-10-20. PONT DONNAZ-IMPERIA

01-11-20. IMPERIA-CHIERI

04-11-20. CARONNESE-IMPERIA

08-11-20. FOSSANO-IMPERIA

15-11-20. IMPERIA-F.CARATESE

22-11-20. CASALE-IMPERIA

29-11-20. IMPERIA-VADO

02-12-20. LEGNANO-IMPERIA

06-12-20. IMPERIA-SANREMESE

13-12-20. LAVAGNESE-IMPERIA

20-12-20. IMPERIA-ARCONATESE

23-12-20. GOZZANO-IMPERIA

06-01-21. IMPERIA-SALUZZO

10-01-21. CASTELLANZESE-IMPERIA

RITORNO

17-01-21. BRA-IMPERIA

24-01-21. IMPERIA-BORGOSESIA

27-01-21. VARESE-IMPERIA

21-01-21. IMPERIA-DERTHONA

07-02-21. SESTRI LEV-IMPERIA

14-02-21. IMPERIA-PONT DONNAZ

21-02-21. CHIERI-IMPERIA

24-02-21. IMPERIA-CARONNESE

28-02-21. IMPERIA-FOSSANO

07-03-21. F.CARATESE-IMPERIA

21-03-21. IMPERIA-CASALE

28-03-21. VADO-IMPERIA

01-04-21. IMPERIA-LEGNANO

11-04-21. SANREMESE-IMPERIA

18-04-21. IMPERIA-LAVAGNESE

25-04-21. ARCONATESE-IMPERIA

02-05-21. IMPERIA-GOZZANO

09-05-21. SALUZZO-IMPERIA

16-05-21. IMPERIA-CASTELLANZESE