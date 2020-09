Vallecrosia. Sabato 5 settembre, presso il complesso sportivo dell’Oratorio Don Bosco a Vallecrosia si è svolto l’open day organizzato dalla P.S.V. Don Bosco sezione Calcio riservata agli aspiranti calciatori nati dal 2010 al 2015. Con grande attenzione alle regole legate al contagio Covid, è stato accolto un grande numero di bambini e famiglie.

Alla presentazione dell’attività 2020/21 ha partecipato il sindaco di Vallecrosia Armando Biasi, che ha evidenziato l’importanza delle attività sportive che si svolgono all’interno dell’opera Salesiana, ringraziando dirigenti e allenatori per l’impegno assunto a favore dei giovani. Il direttore dell’Opera Salesiana Lubino don Giovanni ha voluto mettere in risalto l’impegno che i salesiani pongono nei confronti dei giovani e di tutta la realtà intemelia. Insieme ad essi, il presidente della Polisportiva Salesiani Vallecrosia, attiva da diversi anni, William Campi ha manifestato particolare soddisfazione nel vedere molti genitori che con fiducia portano bambini e ragazzi a fare sport in questo Oratorio, unico in provincia di Imperia.

L’open day è stato presentato dal responsabile della Scuola Calcio Marino Moraglia, che ha ricordato che il progetto ha sì come obiettivo quello di insegnare calcio, ma la priorità resta il gioco, con cui i bambini devono divertirsi e stare bene insieme.

Sono stati presentati gli allenatori e il calendario degli allenamenti:

Pulcini 2010: allenatori Mauro Chiossi e Francesco Moavero; allenamento il martedì e giovedì dalle 17 alle 18.45, inizio allenamenti martedì 8/9.

Pulcini 2011/12: allenatori Paolo Corona e Daniel Soro; allenamento il lunedì e giovedì dalle 17 alle 18.45, inizio allenamenti il lunedì 7/9.

Piccoli amici e primi calci: Veronica Russo, Stefano Colli, Antonio Seva, Mauro Chiossi, allenamento il mercoledì dalle 17 alle 18.45 e il sabato dalle 10 alle 12, inizio allenamenti mercoledì 9/9.

Allenatori portieri: Antonio Seva

Attività motoria: Istruttore Pino Vinci

«Aspettiamo tutti i bambini e le bambine che non sono potuti venire al raduno a provare senza alcun impegno, in quanto i primi 4 allenamenti sono gratuiti. Per informazioni potete telefonare al 3664438040 o presentarvi presso il campo sportivo in via Col. Aprosio 433 nell’orario degli allenamenti. I genitori e bambini dovranno presentarsi con la mascherina che verrà tolta durante gli allenamenti, sanificazione delle mani prima di entrare in campo ed all’uscita, portarsi borraccia o bottiglia personalizzata» – fa sapere Marino Moraglia.