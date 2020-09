Calcio, si dividono le strade dell’Unione Sportiva Camporosso e di Francesco Cardinale

Camporosso. L’Unione Sportiva Camporosso ringrazia pubblicamente Francesco Cardinale per il suo contributo come istruttore della prima squadra femminile.

«Un caloroso saluto e ringraziamento a Francesco Cardinale, detto “toro”, per il suo contributo come istruttore della Prima Squadra Femminile. Per motivi personali e condivisibili, tornerà a giocare a calcio a 11 a Sanremo, non potrà più continuare il suo ruolo da istruttore per questioni di tempo. Buon proseguimento bomber» – scrive sui social la società.