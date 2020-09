Calcio, Sanremese prosciolta dall’accusa di razzismo

Sanremo. Il Tribunale Federale della F.I.G.C. Liguria, presieduto dal presidente Aldo Nappi, con il Comunicato Ufficiale poc’anzi pubblicato, a chiusura del procedimento disciplinare n. 770 relativo alla denuncia effettuata contro la Sanremese da parte della signora Soleri Eline Tauane, madre del giovane calciatore dell’Ospedaletti Calcio Barò Perez Jamal Vittorio, e relativa ad una presunta offesa di stampo razziale avvenuta in occasione della partita fra le due squadre nella categoria Giovanissimi 2006 del 9.12.2019, a seguito dell’udienza tenutasi ieri e della difesa portata dall’avvocato Filippo Pirisi, ha integralmente prosciolto la Sanremese da ogni accusa.

«Si tratta della conferma di quanto da subito sostenuto dalla Sanremese che, già il giorno stesso, aveva preteso rispetto da parte di alcuni organi di stampa che, troppo frettolosamente, avevano riportato una notizia che, come è stato sancito, altro non era che una vile e diffamante calunnia portata avanti dalla signora Soleri.

A tal proposito, infatti, la Sanremese annuncia che si tutelerà giudiziariamente verso chi l’ha coinvolta in questa triste vicenda, in modo da salvaguardare il proprio buon nome e la propria reputazione, trattandosi di società sempre attenta a far rispettare i valori dello sport e dell’integrazione sia dentro che fuori dal campo» – fa sapere la Sanremese.