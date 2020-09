Calcio, open day della Polisportiva Vallecrosia Academy allo “Zaccari”

Vallecrosia. La Polisportiva Vallecrosia Academy invita aspiranti calciatori e le loro famiglie a partecipare all’open day che andrà in scena sabato 5 settembre al Centro sportivo Raul Zaccari a Camporosso. E’ rivolto alle annate 2006-07-08-09 e 2010-11-12-13-14-15.

«I nostri tecnici sono a disposizione per accogliere chiunque abbia il piacere di condividere il nostro progetto – fa sapere la società – Il Vallecrosia Academy mantiene inoltre la collaborazione con il Torino Fc Academy che ha permesso a diversi nostri ragazzi di partecipare a raduni nazionali in ottica monitoraggio giovani atleti da parte del Torino Fc».

Tutto è pronto per la giornata di domani durante la quale tecnici qualificati saranno a disposizione dei giovani aspiranti calciatori che potranno provare a giocare a calcio in un ambiente dove atleti e famiglie sono al centro del progetto. L’appuntamento è alle 10 per le categorie 2010-11-12-13-14-15, mentre per i 2006-07-08-09 sarà alle 17.