Calcio, Francesco Cardinale: «Grazie Don Bosco Vallecrosia Intemelia per i sei anni insieme»

Vallecrosia. Francesco Cardinale desidera ringraziare lo staff del Don Bosco Vallecrosia Intemelia per i sei anni trascorsi nella società biancorossa, sia come giocatore sia come allenatore del settore femminile.

Chiuso il progetto “in rosa”, iniziato nel 2018, le strade di Cardinale e della società, che da quest’anno si chiama Polisportiva Vallecrosia Academy, si separano.

«Ci tengo a ringraziare la società biancorossa per i sei anni insieme. Mi sono trovato benissimo, mi hanno dato tutto – dice Francesco Cardinale – Ringrazio il presidente, i dirigenti e i mister che mi hanno allenato». «Spero che al più presto torni ad essere la società gloriosa che è sempre stata» – afferma riferendosi alla nuova società nata quest’anno che punta esclusivamente sul settore giovanile.